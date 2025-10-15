Мир
11:17, 15 октября 2025Мир

Генсек НАТО ответил на вопрос о поставках Киеву наступательного вооружения

Рютте: НАТО не планирует в среду обсуждать поставки Киеву дальнобойных ракет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Министры обороны стран НАТО не планируют обсуждать на заседании в среду поставки Киеву ракет большой дальности. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает РИА Новости.

«Сегодня этот вопрос не будет обсуждаться, потому что это двусторонний вопрос», — сказал он.

По словам генсека, необходимо сначала решить, какие страны хотят поставлять вооружение и какое именно. Однако он уточнил, что сегодня речь об этом не пойдет.

Ранее Рютте заявил, что военная помощь Украине со стороны западных союзников находится приблизительно на прошлогоднем уровне. Он добавил, что европейские страны активно наращивают расходы на поддержку Киева в рамках новой инициативы PURL.

