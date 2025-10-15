Генсек НАТО ответил на вопрос о поставках Киеву наступательного вооружения

Рютте: НАТО не планирует в среду обсуждать поставки Киеву дальнобойных ракет

Министры обороны стран НАТО не планируют обсуждать на заседании в среду поставки Киеву ракет большой дальности. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает РИА Новости.

«Сегодня этот вопрос не будет обсуждаться, потому что это двусторонний вопрос», — сказал он.

По словам генсека, необходимо сначала решить, какие страны хотят поставлять вооружение и какое именно. Однако он уточнил, что сегодня речь об этом не пойдет.

Ранее Рютте заявил, что военная помощь Украине со стороны западных союзников находится приблизительно на прошлогоднем уровне. Он добавил, что европейские страны активно наращивают расходы на поддержку Киева в рамках новой инициативы PURL.