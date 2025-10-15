Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 15 октября 2025Россия

Губернатор сообщил о массированной атаке ВСУ на российский регион и показал последствия

Белгородский губернатор Гладков: 14 населенных пунктов региона атакованы ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Сразу 14 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сказал чиновник, атаке подверглись города Шебекино и Грайворон, поселки Пролетарский, Комсомольский и Маслова Пристань, хутора Церковный и Шаховка, села Гора-Подол, Червона Дибровка, Красный Октябрь, Салтыково, Веселая Лопань, Чайки и Бессоновка. В перечисленных населенных пунктах повреждения получили жилые дома, автомобили и предприятия.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Также губернатор показал последствия массированной атаки. На выложенных кадрах видны разбитые стекла домов, посеченные фасады построек и пробитые осколками авто. Гладков подчеркнул, что при атаке никто из жителей Белгородской области не пострадал. «Информация о последствиях уточняется», — подытожил он.

Ранее стало известно об «интересном решении» для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

    Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

    Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

    Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

    Вышел самый мощный смартфон Honor

    Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала столпотворение в аэропорту

    Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения

    ВС России продвинулись в Волчанске

    Неудовлетворенный тремя проститутками вялый россиянин потерпел фиаско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости