Губернатор сообщил о массированной атаке ВСУ на российский регион и показал последствия

Сразу 14 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сказал чиновник, атаке подверглись города Шебекино и Грайворон, поселки Пролетарский, Комсомольский и Маслова Пристань, хутора Церковный и Шаховка, села Гора-Подол, Червона Дибровка, Красный Октябрь, Салтыково, Веселая Лопань, Чайки и Бессоновка. В перечисленных населенных пунктах повреждения получили жилые дома, автомобили и предприятия.

Также губернатор показал последствия массированной атаки. На выложенных кадрах видны разбитые стекла домов, посеченные фасады построек и пробитые осколками авто. Гладков подчеркнул, что при атаке никто из жителей Белгородской области не пострадал. «Информация о последствиях уточняется», — подытожил он.

