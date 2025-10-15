Стало известно об «интересном решении» для уничтожения украинских БПЛА в небе над Россией

Военкор Коц назвал интересным решение применять против БПЛА самолеты Як-52

В России будут применять легкомоторные самолеты Cessna и Як-52 для борьбы против залетающих на территорию страны украинских дронов, и это решение является интересным. Так этот способ уничтожения беспилотных летательных аппаратов назвал российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Как стало известно из публикации журналиста, применение армейской авиации против недорогих БПЛА в небе над Россией является экономически нецелесообразным.

«Интересное решение, которое назрело давно (...) Легкомоторная авиация вполне способна взять на себя эту роль. Единственный вопрос — в количестве подготовленных летчиков и исправных самолетов», — заявил военкор Коц.

Он отметил, что аналогичным способом пытаются сбивать БПЛА и на Украине.

