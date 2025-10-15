Россия
17:10, 15 октября 2025

Дожидающийся противника после выигранной у ВСУ гонки российский дрон попал на видео

Российский дрон обогнал технику ВСУ в приграничье и дожидался, чтобы взорвать ее
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российский дрон-камикадзе обогнал технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье и дожидался, чтобы взорвать ее. Кадры с дожидающимся противника после выигранной гонки беспилотником публикует «Центр подготовки БПЛА спецназа "АХМАТ"» в Telegram.

На выложенном видео летательный аппарат срезает расстояние и, пока боевая машина ВСУ петляет по проселочной дороге, догоняя его, зависает над перекрестком, чтобы нанести удар. Когда противник появляется из-за поворота, дрон активизируется, и техника ВСУ сама врезается в беспилотник-камикадзе. Съемка обрывается, и момент взрыва уже не попал на видео.

В подписи к видео авторы канала сообщили, что кадры были сняты на «курско-белгородском направлении». Беспилотником управлял боец входящего в спецназ «Ахмат» «отряда Питерского».

Ранее сообщалось, что Украина потеряла один из важных элементов системы противовоздушной обороны в зоне спецоперации.

