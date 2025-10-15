Россия
14:18, 15 октября 2025Россия

Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

МО РФ: В зоне СВО ВС России уничтожили зенитную самоходную установку Gepard ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины потеряли один из важных элементов системы противовоздушной обороны (ПВО) — немецкую зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ЗСУ Gepard была уничтожена бойцами группировки войск «Север», которая ведет боевые действия в Сумской и Харьковской областях. Близ какого населенного пункта была уничтожена установка, не уточняется. Кроме нее Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десять автомобилей и два артиллерийских орудия.

ЗСУ Gepard на гусеничном ходу выпускалась в Германии с семидесятых годов. Бундесвер счел ее устаревшей и начал списывать, однако с началом СВО передал еще не утилизированные установки ВСУ. Украинские военные стали использовать полученные Gepard в тылу как часть системы противовоздушной обороны и полагаются на ЗСУ при попытках отражать атаки российских «Гераней».

С начала СВО это уже шестая уничтоженная российскими военными установка Gepard.

Ранее сообщалось, что Украина лишилась в зоне специальной военной операции американских «ушей» — радиолокационной станции AN/TPQ-50, которую военные называют редкой и высокотехнологичной.

