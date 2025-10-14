Россия
14:00, 14 октября 2025Россия

Украина лишилась в зоне СВО американских «ушей»

ВС России уничтожили в зоне СВО редкую радиолокационную станцию AN/TPQ-50 ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
AN/TPQ-50

AN/TPQ-50. Фото: US ARMY / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились в зоне специальной военной операции (СВО) американской радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы — такой вид техники называют ушами и глазами артиллеристов. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Речь идет о состоящей на вооружении ВСУ РЛС AN/TPQ-50, которую военные считают редкой и высокотехнологичной. Известно, что подобные системы способны рассчитывать траекторию выпущенных снарядов и вычислять расположение стрелявшего артиллерийского расчета, чтобы военные нанесли по ним ответный удар. AN/TPQ-50 может использоваться как стационарно — на треноге, так и крепиться на армейские автомобили, например, на используемый ВСУ броневик HMMWV. Одним из эффективных средств против таких РЛС являются беспилотники типа «Ланцет».

Минобороны рассказало, что AN/TPQ-50 уничтожили бойцы группировки войск «Запад». Кроме этой техники ВСУ потеряли на том же направлении девять станций радиоэлектронной борьбы неназванной модели и четыре боевые бронированные машины. Всего же с начала СВО ВСУ лишились 43 922 единиц специальной военной автомобильной техники и 30 446 орудий полевой артиллерии.

Ранее военкор Юрий Котенок раскрыл особенности массированной ночной атаки ВСУ на Россию, отраженной 14 октября, и сравнил ее с предыдущим налетом дронов.

