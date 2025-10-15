Хирург назвала россиянкам показания к удалению грудных имплантов

Хирург Ильина назвала разрыв грудного импланта показанием для его удаления

Пластический хирург сети клиник «Семейная» Евгения Ильина назвала россиянкам причины для удаления грудных имплантов. Соответствующий комментарий приводят «Известия».

Так, врач объяснила, что основным показанием для уменьшения груди является разрыв импланта, который может произойти вследствие капсулярной контрактуры, механического воздействия или травмы. По ее словам, его повреждение часто не беспокоит пациентку. В связи с этим она посоветовала проводить каждые три года обследования молочных желез.

В то же время еще одной причиной для удаления импланта может стать утолщение защитной капсулы, которая приводит к уменьшению пространства вокруг импланта и его деформации. При этом Ильина подчеркнула, что обе ситуации — разрыв импланта и утолщение капсулы — не несут прямой угрозы для общего здоровья пациентки.

В заключение медик отметила эстетические показания, в частности, изменения внешнего вида груди из-за колебаний веса, возраста и последствий беременности. Собеседница издания пояснила, что многие пациентки, которые решились на операцию, заявляют о желании заменить импланты на другой объем или полностью от них отказаться. В таких случаях дополнительно применяется подтяжка молочных желез.

