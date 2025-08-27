Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:49, 27 августа 2025Ценности

Хирург назвал выдающую возраст деталь внешности

Пластический хирург Дипак Дугар: Обвисший нос выдает возраст человека
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Дипак Дугар из Беверли-Хиллз назвал выдающую возраст человека деталь внешности. Его комментарий публикует Daily Mail.

По словам эксперта, выдать зрелый возраст может нос, поскольку со временем он увеличивается в размерах. «Наши носы и уши продолжают расти и обвисать под действием гравитации», — отметил медик.

Вследствие этого трендом у пациентов старше 40 лет становятся омолаживающие операции на носу, которые идут в дополнение к таким процедурам, как подтяжка лица и инъекции ботокса. «Иногда уменьшение общего размера носа, чтобы он выглядел более очерченным и четким, помогает сделать лицо более молодым и привлекательным», — пояснил врач.

В мае пластический хирург Мария Гамалея раскрыла самые популярные пластические операции у россиянок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    Тигр увидел россиян, отхватил ведро с их рыбой и убежал

    Мужчина решил поймать огромную смертельно опасную змею голыми руками и поплатился

    Пьяная художница схватила за волосы попутчицу в самолете, плюнула в нее и попала на видео

    Зеленский назначил Стефанишину послом в США

    Врач назвала скрытые типы старения кожи

    В России школьник уехал с незнакомцем на BlaBlaCar в другой регион и пропал

    Вице-премьер Италии напомнил Европе о последствиях войн против России

    Генсек НАТО предрек стране главную роль в милитаризации Европы

    Хирург назвал выдающую возраст деталь внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости