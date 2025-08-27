Хирург назвал выдающую возраст деталь внешности

Пластический хирург Дипак Дугар: Обвисший нос выдает возраст человека

Пластический хирург Дипак Дугар из Беверли-Хиллз назвал выдающую возраст человека деталь внешности. Его комментарий публикует Daily Mail.

По словам эксперта, выдать зрелый возраст может нос, поскольку со временем он увеличивается в размерах. «Наши носы и уши продолжают расти и обвисать под действием гравитации», — отметил медик.

Вследствие этого трендом у пациентов старше 40 лет становятся омолаживающие операции на носу, которые идут в дополнение к таким процедурам, как подтяжка лица и инъекции ботокса. «Иногда уменьшение общего размера носа, чтобы он выглядел более очерченным и четким, помогает сделать лицо более молодым и привлекательным», — пояснил врач.

