Профильный комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

Комитет Государственной Думы по охране здоровья рекомендовал палате парламента в первом чтении принять законопроект, который предлагает внести изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов, его цитирует РИА Новости.

Речь идет о поправках в закон «Об обязательно медицинском страховании в России», согласно которым выдавать полис ОМС можно выдавать только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж. Согласно действующим нормам, приезжим необходимо иметь трехлетний стаж. Депутат Леонов назвал изменение в закон об ОМС одним из важнейших элементов донастройки миграционной политики России.

Кроме того, поправки подразумевают дать главам регионов право исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

«Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС», — уточнил парламентарий.

О том, что Минздрав подготовил законопроект, который подразумевает серьезные изменения в работе обязательного медицинского страхования, стало известно в конце сентября. Союз пациентов России обратился к президенту Владимиру Путину и попросил его отказаться от изменения системы ОМС. Там считают, что предлагаемые изменения в систему ОМС фактически удалят из системы страховые организации, которые «полностью ориентированы на права пациентов» и являются единственными независимыми участниками системы ОМС.