Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:53, 15 октября 2025Россия

Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

Профильный комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Комитет Государственной Думы по охране здоровья рекомендовал палате парламента в первом чтении принять законопроект, который предлагает внести изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов, его цитирует РИА Новости.

Речь идет о поправках в закон «Об обязательно медицинском страховании в России», согласно которым выдавать полис ОМС можно выдавать только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж. Согласно действующим нормам, приезжим необходимо иметь трехлетний стаж. Депутат Леонов назвал изменение в закон об ОМС одним из важнейших элементов донастройки миграционной политики России.

Кроме того, поправки подразумевают дать главам регионов право исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

«Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС», — уточнил парламентарий.

О том, что Минздрав подготовил законопроект, который подразумевает серьезные изменения в работе обязательного медицинского страхования, стало известно в конце сентября. Союз пациентов России обратился к президенту Владимиру Путину и попросил его отказаться от изменения системы ОМС. Там считают, что предлагаемые изменения в систему ОМС фактически удалят из системы страховые организации, которые «полностью ориентированы на права пациентов» и являются единственными независимыми участниками системы ОМС.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Феодосии описал ситуацию на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе в Крыму

    Российский боец рассказал о новом способе сдачи ВСУ в плен

    В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о напугавшем ее преследователе

    Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главный секрет успешного штурма

    В Польше испугались удара России по Европе

    Названы причины для запрета продажи БАДов в России

    Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

    На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения

    Российского экс-депутата оставили в колонии из-за пропуска кружков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости