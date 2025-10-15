Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:58, 15 октября 2025Силовые структуры

Косметолог попала под следствие после оказанных россиянке услуг

В Абакане возбудили дело в отношении косметолога за незаконную деятельность
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Абакане возбудили дело в отношении косметолога за незаконную деятельность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 235 («Незаконное осуществление медицинской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в январе этого года подозреваемая арендовала кабинет в одном из салонов красоты в Абакане. Не имея медицинского образования и не являясь врачом-косметологом, без лицензии оказывала гражданам косметологические процедуры. После процедуры косметологической коррекции лица филлерами и мезонитями у 52-летней женщины появились осложнения, которые привели к вреду здоровью средней степени тяжести.

В кабинете подозреваемой проведен обыск, в ходе которого изъяты инъекционные препараты. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападающих на людей собак в Омске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости