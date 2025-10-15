Косметолог попала под следствие после оказанных россиянке услуг

В Абакане возбудили дело в отношении косметолога за незаконную деятельность

В Абакане возбудили дело в отношении косметолога за незаконную деятельность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 235 («Незаконное осуществление медицинской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в январе этого года подозреваемая арендовала кабинет в одном из салонов красоты в Абакане. Не имея медицинского образования и не являясь врачом-косметологом, без лицензии оказывала гражданам косметологические процедуры. После процедуры косметологической коррекции лица филлерами и мезонитями у 52-летней женщины появились осложнения, которые привели к вреду здоровью средней степени тяжести.

В кабинете подозреваемой проведен обыск, в ходе которого изъяты инъекционные препараты. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

