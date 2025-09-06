Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападающих на людей собак в Омске

Бастрыкин дал указание возбудить дело из-за нападения собак на людей в Омске

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в соцсетях распространились данные о ненадлежащем отлове бездомных собак в микрорайоне Омска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр ведомства.

Следователи заинтересовались этой информацией в связи с появившимися сообщениям о том, что на протяжении долгого времени в микрорайоне Старгород обитают бродячие псы, проявляющие агрессию к прохожим. Сообщалось, что в августе четвероногие набросились на школьника и повалили его на землю. Животных удалось оттащить очевидцам.

Тем временем, по факту произошедшего в региональном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье о халатности (293 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Иркутской области собака насмерть растерзала своего хозяина. Животное накинулось на 64-летнего мужчину во дворе частного дома в тот момент, когда хозяин наполнял миску питьевой водой. Родственники пытались спасти его, однако сделать этого не удалось. Собаку, как утверждается, уже ликвидировали.