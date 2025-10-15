Кремль раскрыл подробности о подаренных Путину особо ценных подарках

Песков: Путин хранит дома иконы, подаренные ему бойцами СВО на день рождения

Президент России Владимир Путин хранит дома иконы, которые подарили ему бойцы специальной военной операции (СВО) на день рождения. Подробности об особо ценных подарках раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что российский лидер обязательно встретится с теми военнослужащими, которые передали ему такой подарок.

«Когда график президента позволит, когда он примет решение, он сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», — сказал Песков.

Ранее он сообщал, что Путин получил на день рождения, который он праздновал в октябре, два особо ценных подарка — две иконы, спасшие участников СВО от ранений и смерти. Иконы были на военных во время боя, и на них остались следы от пуль.