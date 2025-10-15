Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 15 октября 2025Россия

Кремль раскрыл подробности о подаренных Путину особо ценных подарках

Песков: Путин хранит дома иконы, подаренные ему бойцами СВО на день рождения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин хранит дома иконы, которые подарили ему бойцы специальной военной операции (СВО) на день рождения. Подробности об особо ценных подарках раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что российский лидер обязательно встретится с теми военнослужащими, которые передали ему такой подарок.

«Когда график президента позволит, когда он примет решение, он сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», — сказал Песков.

Ранее он сообщал, что Путин получил на день рождения, который он праздновал в октябре, два особо ценных подарка — две иконы, спасшие участников СВО от ранений и смерти. Иконы были на военных во время боя, и на них остались следы от пуль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    «Калашников» поставил высокоточные СВ-98 заказчику

    Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

    На Украине предрекли чекистское управление для Одессы

    Российский тревел-блогер назвал лучшее время для покупки билетов в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости