Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 15 октября 2025Забота о себе

Мать занялась сексом с другом сына и оказалась в тупике

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет 38-летней женщине, которая занялась сексом с другом 22-летнего сына и оказалась в тупике. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам женщины, она встречается с ровесником сына уже девять месяцев. Однако, несмотря на страстный роман и глубокие чувства к молодому человеку, она чувствует себя смущенной и виноватой. «Для нас обоих это больше, чем просто секс, но, несмотря на настоящие чувства, я боюсь, что отношения никогда ни к чему не приведут, потому что он наверняка изменится, когда станет старше, и я ему надоем. Мой сын и родители этого парня, вероятно, сошли бы с ума, если бы о нашем романе стало известно общественности», — пишет обескураженная мать.

В ответ Коллинз призвала женщину прежде всего перестать волноваться, поскольку такие отношения можно поддерживать без стыда. Однако, по ее мнению, чем скорее автор письма расскажет сыну и своему окружению об этом романе, тем лучше.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Коуч посоветовала улучить спокойный момент, чтобы поговорить с сыном наедине и мягко объяснить ситуацию. «Расскажите ему, какой счастливой вас делает этот парень, и что вы двое не рассматриваете разницу в возрасте как проблему. Если вы поговорите с сыном на взрослом уровне (а не на уровне матери и сына), он, скорее всего, воспримет новость с пониманием, даже если потребуется некоторое время, чтобы до него дошло», — отметила она.

Кроме того, Коллинз рекомендовала помнить, что гарантий, что отношения продлятся долго, нет при любой разнице в возрасте. В качестве положительного примера она привела актера Аарона Тейлора-Джонсона и его жену Сэм, которые, несмотря на 23 года разницы, счастливы в браке и воспитывают двоих детей.

Ранее Коллинз дала совет женщине, обнаружившей через 25 лет брака, что у ее мужа есть ребенок от другой. Коуч посоветовала женщине обратиться к семейному психологу, чтобы понять, почему измена стала частью их жизни.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Феодосии описал ситуацию на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе в Крыму

    Российский боец рассказал о новом способе сдачи ВСУ в плен

    В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о напугавшем ее преследователе

    Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главный секрет успешного штурма

    В Польше испугались удара России по Европе

    Названы причины для запрета продажи БАДов в России

    Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

    На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения

    Российского экс-депутата оставили в колонии из-за пропуска кружков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости