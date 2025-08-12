Забота о себе
09:32, 12 августа 2025Забота о себе

Женщина обнаружила у мужа тайного ребенка спустя 25 лет брака

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dasha Petrenko / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет женщине, обнаружившей через 25 лет брака, что у ее мужа есть ребенок от другой женщины. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам женщины, в прошлом они с мужем изменяли друг другу, но в последние годы в их браке все было хорошо. «Однако недавно жена одного из его приятелей по гольфу рассказала, что у него есть трехлетний сын от женщины, которую я знаю. Мне было физически плохо, и я не хотела верить в это, но, когда я пришла к этой женщине домой, она подтвердила каждое слово», — написала автор.

Муж тоже не стал отрицать, что у него есть ребенок и что он помогает ему финансово. Однако супруг заверил, что не общается с его матерью. Автор письма добавила, что не знает как поступить: она думает о расставании с мужем, но понимает, что любит его, и одновременно с этим не хочет уступать любовнице.

В ответ на письмо Коллинз посоветовала женщине обратиться к семейному психологу, чтобы понять, почему измена стала частью их жизни, а также разобраться, смогут ли они с мужем перестать изменять. «Какое бы решение вы ни приняли, мальчик не виноват. Он заслуживает отца так же, как и ваши общие дети», — заключила она.

Ранее Коллинз дала совет мужчине, который мечтал о секс-экспериментах, но узнал о фантазии своей новой девушки и оказался к ней не готов. Она уговорила мужчину заняться любовью втроем, а потом стала просить повторить этот опыт на секс-вечеринке.

