17:24, 15 октября 2025Мир

Министр войны США призвал НАТО перейти от слов к делу в вопросе Украины

Глава Пентагона Хегсет призвал НАТО перейти от слов к делу в помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США призывают партнеров по НАТО нарастить закупки американских вооружений для Киева в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает Reuters.

«Ты достигаешь мира, когда ты силен. Не когда ты говоришь громкие слова или грозишь пальцем, а когда у тебя есть сильные и реальные возможности, которые уважают твои противники», — отметил министр войны.

По его словам, США ожидают, что еще большее число стран присоединится к инициативе и выделят дополнительные средства на закупку американских вооружений в пользу Киева для того, чтобы «довести конфликт до мирного завершения».

Ранее портал Euractiv сообщил, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики, что военная помощь Европейского союза Украине резко сократилась летом 2025 года, несмотря на инициативу PURL.

