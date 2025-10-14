Военная помощь Европы Украине резко сократилась

Euractiv: Военная помощь ЕС Украине резко сократилась летом 2025 года

Военная помощь Европейского союза (ЕС) Украине резко сократилась летом 2025 года, несмотря на инициативу НАТО по закупке для Киева вооружений у США. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Издание отмечает, что за июль и август этого года европейские страны направили Украине военную помощь на общую сумму 3,3 миллиарда евро, или 1,65 миллиарда евро в месяц. Это на 57 процентов меньше среднемесячного показателя за январь-июнь 2025 года, когда европейские страны выделяли Киеву в среднем 3,85 миллиарда евро в месяц.

«Европа сокращает общую военную поддержку [Украины]. Сейчас решающее значение будет иметь то, как изменятся цифры осенью», — отмечает руководитель отдела мониторинга помощи Украине, директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

Ранее Евросоюз передал Киеву новый пакет военной помощи на 6,5 миллиона евро. В него вошли системы противодействия дронам, а также микроавтобусы и внедорожники, предназначенные для перевозки военнослужащих в удаленные и труднодоступные районы.