На Украине испугались усталости Европы от поддержки Киева

Politico: На Украине боятся, что общественность Европы устала от поддержки Киева

На Украине все чаще опасаются, что общественность Европы устала от поддержки Киева и готова принять любой сценарий урегулирования конфликта. Об этом сообщает Politico.

«За рутиной скрывается глубокое беспокойство [украинцев]: остальная Европа устала, она отвлеклась от войны и считает, что она должна просто закончиться, чего бы это ни стоило Украине», — говорится в публикации.

Пообщавшиеся с украинцами журналисты отмечают, что многие граждане перестают верить в возможность исполнения их «европейской мечты» и вступления Киева в Евросоюз (ЕС) в обозримом будущем.

Ранее ЕС передал Украине новый пакет военной помощи на 6,5 миллиона евро. В него вошли системы противодействия дронам, а также микроавтобусы и внедорожники, которые помогут Вооруженным силам Украины добираться до удаленных и труднодоступных районов.