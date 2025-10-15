Назван процент обрабатывающих данные о клиенте компаний в России

VK CXhub: Более половины компаний используют инструменты управления данными

Более половины опрошенных компаний в России с согласия клиента обрабатывают информацию о нем в маркетинговых или исследовательских целях. Такие данные следуют из исследования VK CXhub, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Платформа автоматизации маркетинга и управления рекламными данными VK CXhub провела исследование российского рынка CDP (Customer Data Platform — платформа клиентских данных) и выяснила, как компании работают с данными для маркетинговых целей. В опросе приняли участие более 100 специалистов по маркетингу и рекламе крупных и средних компаний из разных отраслей: e-com, FMCG, ретейл, финансы и фармацевтика.

«Исследование показало, что 52 процента опрошенных компаний при согласии клиента обрабатывают информацию о нем — в маркетинговых или исследовательских целях. Большинство респондентов отметили, что пользуются CRM-системами (программное обеспечение, которое помогает бизнесу управлять клиентской базой)», — говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что четверть опрошенных подключает специализированные CDP-платформы, которые позволяют безопасно переиспользовать обезличенные данные для повышения эффективности маркетинга. 64 процента респондентов закладывают ресурсы на инструменты для управления информацией — на это отводится около 5 процентов рекламного бюджета.

В ходе исследования также удалось выяснить, что почти треть респондентов использует полученную информацию для директ-маркетинга, 27 процентов — для таргетированной рекламы, 24 процента — для более точного профилирования и понимания своей аудитории.

«На основе наших данных, использование CDP-решений обеспечивает рост эффективности рекламы в среднем на 20 процентов», —заявил заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK Максим Зенин.

Ранее сообщалось, что экономика российского сегмента сети интернет второй год растет более чем на 40 процентов. Так, объем экономики Рунета в 2024 году достиг 24 трлн рублей, лидером стала электронная коммерция (91 процент рынка). На 2025 год прогнозируется рост до 29,5–30,5 трлн рублей.