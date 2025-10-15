В Петрозаводске подросток ударила мужчину кирпичом после отказа дать сигарету

В Петрозаводске несовершеннолетняя избила россиянина кирпичом из-за сигареты. Подробностями инцидента с телеканалом «360.ru» поделился пострадавший.

Сергей рассказал, что к нему на проспекте Александра Невского подошли две молодые девушки. Одна из них попросила у него сигарету и, получив отказ, ударила его кирпичом по голове. После удара пострадавший потерял сознание. На предоставленных кадрах видно, как мужчина падает на землю, и подросток продолжает избивать его ногами.

«Со слов полиции, ко мне подошли стрельнуть сигарету, я отказал, и потом все понеслось», — рассказал россиянин. Он получил травмы головы и ребер, а также рваную рану головы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения. Уточняется, что телесные повреждения получили двое мужчин.

Ранее пьяная жительница Петербурга бросила кирпич в голову незнакомому мужчине возле ночного клуба. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.