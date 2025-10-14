Россиянка бросила кирпич в голову незнакомому мужчине

Пьяная жительница Петербурга бросила кирпич в голову незнакомому мужчине

Пьяная жительница Санкт-Петербурга бросила кирпич в голову незнакомому мужчине, находясь возле ночного клуба в Выборгском районе. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, 22-летняя россиянка в нетрезвом состоянии подняла с земли булыжник и бросила в прохожего. Горожанин упал и самостоятельно подняться уже не смог. Ему потребовалась помощь медиков.

34-летнего мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Наряд Росгвардии задержал неадекватную девушку и доставил в отдел полиции.

До этого сообщалось, что в Выборге Ленобласти старшеклассницы толпой окружили 12-летнюю школьницу и били ее по голове камнем. Мать школьницы обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, подростки продолжают угрожать дочери.