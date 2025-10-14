Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 14 октября 2025Россия

Россиянка бросила кирпич в голову незнакомому мужчине

Пьяная жительница Петербурга бросила кирпич в голову незнакомому мужчине
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пьяная жительница Санкт-Петербурга бросила кирпич в голову незнакомому мужчине, находясь возле ночного клуба в Выборгском районе. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, 22-летняя россиянка в нетрезвом состоянии подняла с земли булыжник и бросила в прохожего. Горожанин упал и самостоятельно подняться уже не смог. Ему потребовалась помощь медиков.

34-летнего мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Наряд Росгвардии задержал неадекватную девушку и доставил в отдел полиции.

До этого сообщалось, что в Выборге Ленобласти старшеклассницы толпой окружили 12-летнюю школьницу и били ее по голове камнем. Мать школьницы обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, подростки продолжают угрожать дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Скандально известного банкира потребовали еще раз арестовать в России

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости