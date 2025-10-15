Бывший СССР
Показаны последствия удара ФАБ по мосту в Покровском

Появились кадры последствий удара ФАБ по мосту в Покровском
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Появились кадры последствий удара ФАБ по мосту в населенном пункте Покровское Днепропетровской области. Видео опубликовал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

«Поврежденный мост в Покровском, (...) по которому прилетел ФАБ. Мост поврежден, но не добит», — написал военблогер.

По его словам, нарушение логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении имеет важную роль, поскольку подразделения Российской армии продвигаются к населенному пункту.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» отметил, что, несмотря на прямые попадания, мост может и дальше использоваться в качестве переправы. «Очевидно, что нужна добавка», — резюмировали авторы сообщения.

