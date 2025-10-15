Раскрыта еще одна причина задержания начальника уголовного розыска в российском регионе

Задержанного полицейского из Ульяновска заподозрили в превышении полномочий

Еще одной причиной задержания начальника уголовного розыска управления МВД по Ульяновской области оказались подозрения в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, выявлены факты противоправной деятельности Сергея Дикамова. Помимо превышения полномочий он подозревается в коррупционном преступлении в период с 2023 по 2024 годы.

В региональном управлении полиции назначили служебную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Дикамов был доставлен на допрос в рамках по подозрению в получении взятки.