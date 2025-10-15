Силовые структуры
Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

В Ульяновске задержали начальника уголовного розыска регионального УМВД
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Начальник уголовного розыска управления МВД России по Ульяновской области полковник полиции Сергей Дикамов задержан за получение взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дикамов находится в статусе подозреваемого, после задержания его доставили в управление Следственного комитета России.

По предварительной информации, задержанный в 2023 и 2024 годах, занимая пост руководителя одного из территориальных отделов внутренних дел города Ульяновска, совершил противоправные действия. Назначена проверка.

Ранее сообщалось, что в Мурманске суд оставил экс-депутата в колонии из-за пропуска кружков.

