Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

В Ульяновске задержали начальника уголовного розыска регионального УМВД

Начальник уголовного розыска управления МВД России по Ульяновской области полковник полиции Сергей Дикамов задержан за получение взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дикамов находится в статусе подозреваемого, после задержания его доставили в управление Следственного комитета России.

По предварительной информации, задержанный в 2023 и 2024 годах, занимая пост руководителя одного из территориальных отделов внутренних дел города Ульяновска, совершил противоправные действия. Назначена проверка.

