Россиян предупредили о серьезных штрафах за выброшенный из машины мусор

Депутат Колунов: За выброшенный из машины мусор грозит штраф до 200 тысяч рублей

За выброшенный из машины мусор россиянам грозит штраф до 200 тысяч рублей. О наказании предупредил водителей зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет ТАСС.

Депутат уточнил, что просто за выброс мусора в неположенном месте во время движения нарушителей оштрафуют на сумму от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Если за рулем было должностное лицо, то взыскание будет достигать 20-30 тысяч рублей, а если юридическое — 30-50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличится вдвое, а также есть риск конфискации транспортного средства, предупредил Колунов.

«Если же нарушение совершено водителями грузовых автомобилей или с помощью прицепов, то размер штрафа достигает 120 тысяч рублей за первое нарушение и до 200 тысяч рублей — за повторное. Плюс сохраняется возможность конфисковать данное транспортное средство», — добавил парламентарий.

Ранее водителей предупредили о риске сесть в тюрьму на срок до пяти лет за пренебрежение ручным тормозом. Речь идет о ситуациях, когда не поставленный на ручник автомобиль может сдвинуться с места и подвергнуть опасности окружающих.