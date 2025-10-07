Экономика
16:45, 7 октября 2025Экономика

Водителей предупредили о риске сесть в тюрьму за пренебрежение одним действием

Автоюрист Воропаев: Пренебрежение ручным тормозом грозит пятью годами тюрьмы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пренебрежение ручным тормозом грозит российским автомобилистам пятью годами тюрьмы, предупредил водителей автоюрист и правозащитник Лев Воропаев. Об этом пишет «Ридус».

Речь идет о ситуациях, когда непоставленный на ручник автомобиль может сдвинуться с места и подвергнуть опасности окружающих. Подобный случай недавно был в Подмосковье: пожилая женщина шла по двору и внезапно оказалась под колесами машины.

Автомобиль не был поставлен на ручной тормоз и начал движение без ведома водителя. В результате россиянку госпитализировали с травмами.

«Если здоровью женщины был причинен вред средней тяжести, то водитель, скорее всего, отделается штрафом, максимальный размер которого составляет 37,5 тысячи рублей. Причинение легкого вреда здоровью карается штрафом в размере до 7 тысяч рублей. А вот причинение тяжкого вреда предполагает уже наказание до двух лет лишения свободы», — пояснил юрист.

Воропаев добавил, что если пострадавший из-за халатности нарушителя не выживет, то владельца машины могут отправить в колонию на срок до пяти лет.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за продажу опасных грибов на обочине трассы.

    Все новости