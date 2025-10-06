Экономика
17:53, 6 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за продажу грибов

Юрист Георгиева: За продажу опасных грибов можно сесть в тюрьму на 10 лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: suttirat wiriyanon / Shutterstock / Fotodom

За продажу опасных грибов на обочине трассы грозит наказание, вплоть до десяти лет тюрьмы. Об этом россиян предупредила юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT.

По ее словам, наказание может быть разным в зависимости от конкретного случая. Продавец рискует получить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или лишиться свободы на срок до двух лет. Если продажей занималась группа лиц, наказание будет строже.

«Если это повлекло за собой тяжкий вред здоровью либо смерть покупателя — тут ситуация меняется. Могут быть принудительные работы сроком до пяти лет либо лишение свободы вплоть до десяти лет в зависимости от количества пострадавших», — заключила Георгиева.

Ранее юрист Ольга Степанова напомнила, что за сбор грибов на частных землях и в особо охраняемых природных зонах россиянам грозит штраф.

