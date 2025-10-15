Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 15 октября 2025Россия

Россиянка забрала дочь из детсада со следами зубов по всему телу и сняла их на видео

Жительница Дагестана обнаружила следы зубов на теле дочери после детсада
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В селе Новый Чиркей Республики Дагестан в детсаду искусали полуторагодовалую девочку. Об этом пишет Mash Gor в Telegram.

Как стало известно, мать девочки обнаружила следы зубов по всему телу дочери, когда забрала ее домой. Женщина сняла их на видео, после чего на кадры обратили внимание в полиции.

На записи видно крупные синяки на спине и плечах дошкольницы. Местами можно рассмотреть отчетливые следы зубов.

В результате выяснилось, что пострадавшую покусал другой ребенок, когда дети остались без присмотра, поэтому крики девочки никто не слышал. Где в этот момент находилась воспитательница, неизвестно. Кроме того, пропали записи с камер, сделанные в день происшествия.

По данным канала, искусанная девочка не числится в официальных списках воспитанников учреждения и была принята по знакомству.

Ранее в Томске двухлетний ребенок вернулся из яслей со сломанным бедром. Как заявили сотрудники детсада, мальчик разувался после прогулки и упал с лавки. Однако на камеры инцидент не попал, так как произошел в слепой зоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости