Россиянка забрала дочь из детсада со следами зубов по всему телу и сняла их на видео

Жительница Дагестана обнаружила следы зубов на теле дочери после детсада

В селе Новый Чиркей Республики Дагестан в детсаду искусали полуторагодовалую девочку. Об этом пишет Mash Gor в Telegram.

Как стало известно, мать девочки обнаружила следы зубов по всему телу дочери, когда забрала ее домой. Женщина сняла их на видео, после чего на кадры обратили внимание в полиции.

На записи видно крупные синяки на спине и плечах дошкольницы. Местами можно рассмотреть отчетливые следы зубов.

В результате выяснилось, что пострадавшую покусал другой ребенок, когда дети остались без присмотра, поэтому крики девочки никто не слышал. Где в этот момент находилась воспитательница, неизвестно. Кроме того, пропали записи с камер, сделанные в день происшествия.

По данным канала, искусанная девочка не числится в официальных списках воспитанников учреждения и была принята по знакомству.

Ранее в Томске двухлетний ребенок вернулся из яслей со сломанным бедром. Как заявили сотрудники детсада, мальчик разувался после прогулки и упал с лавки. Однако на камеры инцидент не попал, так как произошел в слепой зоне.