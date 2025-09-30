В России двухлетний ребенок вернулся из детсада со сломанным бедром

В Томске двухлетний ребенок сломал бедро в детском саду

В России двухлетний ребенок вернулся из детсада со сломанным бедром. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам матери мальчика, с ней связалась воспитательница. Придя в ясли, россиянка нашла сына лежащим на кровати в слезах. Мальчик пожаловался ей на боль в ноге — по словам сотрудников детсада, он упал с лавки. При этом записи с камер наблюдения у воспитателей не оказалось.

Врачи диагностировали у ребенка перелом бедра, мальчик не может ходить и поворачиваться на бок. Ему предстоит операция. По факту травмирования мальчика начата проверка.

Ранее похожий случай произошел в Уфе, где матери после смены в детском саду отдали сына с переломом руки. Когда мать с сыном пришли домой, на руке мальчика образовалась припухлость. В больнице выяснилось, что детсадовец сломал плечевую кость.