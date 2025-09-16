Россиянка пришла за двухлетним сыном в детсад и увидела его с переломом

В Уфе мать пришла за двухлетним сыном в детсад и увидела его с переломом руки

В Уфе мать пришла за двухлетним сыном в детский сад № 74 и увидела его с переломом руки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, россиянка рассказала, что ребенок безостановочно рыдал. Сотрудники дошкольного учреждения не смогли ничего объяснить родительнице.

Когда мать с сыном пришли домой, на руке мальчика образовалась припухлость. В больнице выяснилось, что детсадовец сломал плечевую кость.

Жительница Уфы написала заявление в полицию и перевела ребенка в другой детсад.

Ранее стало известно, что в Якутии воспитательница в детсаду оттаскала ребенка за волосы. Инцидент засняла камера видеонаблюдения.

С дошкольного учреждения взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда несовершеннолетнему.

До этого в Екатеринбурге воспитательница упала на двухлетнего мальчика в детсаду.