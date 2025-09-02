Россия
Российская воспитательница упала на двухлетнего ребенка в детсаду

В Екатеринбурге воспитательница упала на двухлетнего мальчика в детсаду
Анна Щербакова
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге воспитательница элитного детского сада «Солнечный луч» упала на двухлетнего мальчика во время прогулки. Об этом стало известно Ura.ru.

Как отметила мать пострадавшего, о происшествии с ребенком никто из сотрудников российского дошкольного учреждения ей не рассказал.

Горожанка направила в адрес детсада досудебную претензию с требованием выплатить компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей.

Руководство детсада предложило женщине расторгнуть договор и выплатить компенсацию в размере 35 тысяч рублей. В учреждении заверили, что провели служебное расследование и оформили все необходимые документы, в том числе акт о несчастном случае.

До этого сообщалось, что в Новороссийске возбудили дело против воспитательницы, избившей ребенка.

Еще раньше в Красноярске суд приговорил воспитательницу за издевательства над сиротами.

