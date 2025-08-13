Избившая ребенка воспитательница российского детсада попала под следствие

В Новороссийске возбудили дело против воспитательницы, избившей ребенка

В Новороссийске возбудили дело против воспитательницы детского сада, избившей ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

Дело возбуждено по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Девочка звала мать. Это разозлило воспитательницу, она матом стала высказываться в адрес ребенка. После этого подозреваемая несколько раз ударила потерпевшую ладонью по лицу. Ребенок кричал от боли.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в аппарате следственного управления.