Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 13 августа 2025Силовые структуры

Избившая ребенка воспитательница российского детсада попала под следствие

В Новороссийске возбудили дело против воспитательницы, избившей ребенка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Новороссийске возбудили дело против воспитательницы детского сада, избившей ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

Дело возбуждено по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Девочка звала мать. Это разозлило воспитательницу, она матом стала высказываться в адрес ребенка. После этого подозреваемая несколько раз ударила потерпевшую ладонью по лицу. Ребенок кричал от боли.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Звезда «Универа» пожаловалась на кризис среднего возраста

    Трамп назвал Санкт-Петербург Ленинградом

    Россиянин поделился нюдсами счастливой экс-жены с чатом на 300 участников

    Жителей одного российского региона предупредили об опасности

    Многодетный россиянин раскрыл подробности о первых днях вторжения ВСУ в Курскую область

    Россиянам разъяснили порядок действий после включения в электронный реестр повесток

    Названо навредившее танкостроению решение Хрущева

    Избившая ребенка воспитательница российского детсада попала под следствие

    Женщины с Кавказа массово разрезали щеки ради ямочек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости