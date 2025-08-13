Россия
Воспитательница российского детсада избила звавшего мать ребенка и попала на видео

В Новороссийске матерящаяся воспитательница ударила ребенка и попала на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Новороссийске матерящаяся воспитательница ударила ребенка и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах слышно зовущего мать ребенка. «Тихо, пей компот, не ори», — отвечает ей россиянка. Затем она матом высказывается в адрес девочки.

После этого воспитательница несколько раз бъет ребенка ладонью по лицу. Ребенок начинает кричать от боли.

Ранее в Петербурге у трехлетней девочки произошел разрыв селезенки на прогулке в детском саду. Она неудачно облокотилась на край детской горки. По факту случившегося в детсаду начали проводить проверку.

