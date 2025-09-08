Россия
Воспитательница в российском детсаду оттаскала ребенка за волосы и попала на видео

В Якутии воспитательница в детсаду оттаскала ребенка за волосы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Чурапчинском районе Якутии воспитательница в детском саду оттаскала ребенка за волосы. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовала республиканская прокуратура.

На представленных кадрах видно, как женщина хватает воспитанницу в коридоре. Она протаскивает ее за волосы несколько метров.

По данным прокуратуры, девочка ушла из группы. Вместо того, чтобы спокойно вернуть ребенка, сотрудница набросилась на нее.

Работники ведомства вмешались в ситуацию. С дошкольного учреждения взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку. Также к ответственности привлекли и заведующую садом, которая заплатит штраф 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге воспитательница упала на двухлетнего мальчика в детсаду.

Руководство детсада предложило женщине расторгнуть договор и выплатить компенсацию в размере 35 тысяч рублей. В учреждении заверили, что провели служебное расследование и оформили все необходимые документы, в том числе акт о несчастном случае.

