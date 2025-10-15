Российская туристка утонула в море в Таиланде

Российская туристка утонула во время купания в море на острове Пхукет

Российская туристка 1992 года рождения утонула во время купания в море на одном из пляжей на острове Пхукет (Таиланд). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в городе Пхукет.

«В настоящее время оформляются документы для репатриации тела погибшей гражданки России», — сообщили представители дипмиссии.

Ранее сообщалось, что военный прокурор Хабаровска поехала на отдых в Таиланд и не выжила во время купания. 37-летняя туристка нырнула, чтобы посмотреть рыб, и исчезла под водой на глазах у сына.