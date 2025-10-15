Военный прокурор Хабаровска исчезла под водой на глазах у сына в Таиланде

Mash: Военный прокурор Хабаровска не выжила во время купания в Таиланде

Военный прокурор Хабаровска поехала на отдых в Таиланд и не выжила во время купания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 37-летняя россиянка отдыхала на курорте Пхукет с мужем и сыном. Для покупки горящего тура в пляжную страну Азии семья взяла кредит.

В один из дней отпуска женщина решила поплавать с маской, несмотря на уговоры мужа не делать этого — в тот день в море были сильные волны. Туристка нырнула, чтобы посмотреть рыб, и исчезла под водой на глазах у сына.

Позже спасатели достали на берег тело хабаровчанки. Сейчас семья женщины ведет переговоры, чтобы транспортировать его в Россию.

Ранее туристку из Албании вытащили из воды без признаков жизни вскоре после приезда на курорт Таиланда. Женщина исчезла под волнами на глазах у своего спутника.

