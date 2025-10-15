Российский школьник на протяжении нескольких дней пил энергетики и не выжил

В Екатеринбурге школьник на протяжении нескольких дней пил энергетики и не выжил. Об этом стало известно Е1.ru.

По данным российского портала, подросток мог смешивать энергетические напитки с алкоголем. Известно, что ему было примерно 14-15 лет, мальчик воспитывался в благополучной семье.

«Говорят, что якобы выпил много энергетиков вместе с алкоголем. Родители в ужасе, предпосылок не было», — поделилась одна из знакомых семьи.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося.

