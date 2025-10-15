Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 15 октября 2025Россия

Российский школьник на протяжении нескольких дней пил энергетики и не выжил

В Екатеринбурге школьник на протяжении нескольких дней пил энергетики и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom  

В Екатеринбурге школьник на протяжении нескольких дней пил энергетики и не выжил. Об этом стало известно Е1.ru.

По данным российского портала, подросток мог смешивать энергетические напитки с алкоголем. Известно, что ему было примерно 14-15 лет, мальчик воспитывался в благополучной семье.

«Говорят, что якобы выпил много энергетиков вместе с алкоголем. Родители в ужасе, предпосылок не было», — поделилась одна из знакомых семьи.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что родители учеников одной из школ Красноярского края обвинили учителя физкультуры в вымогательстве алкоголя у детей в обмен на аттестацию. Условиями россиянина заинтересовались представители местной прокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Российская актриса назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

    В России ответили на угрозы главы Минобороны Британии

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

    Европе предрекли хаос

    Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

    Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

    Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости