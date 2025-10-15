Россия
17:45, 15 октября 2025

Визит ставшего главой Сирии экс-террориста в Россию оценили

Депутат Попов назвал нормальными переговоры с возглавившим Сирию экс-террористом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин и Ахмед Аш-Шараа

Владимир Путин и Ахмед Аш-Шараа. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переговоры России с возглавившим Сирию экс-террористом из группировки Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещена на территории РФ) Ахмедом Аш-Шараа — нормальное событие. Так визит временного президента Сирии оценил в Telegram депутат Госдумы Евгений Попов.

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что ставший во главе государства после свержения Башара Асада Аш-Шараа в интервью отказывается делать выпады против России, а кроме того, не мешает Москве отстаивать интересы в стране. «Наши базы на месте. Экономические интересы тоже. (...) Да и все договоренности с Россией новая администрация уважает», — написал в блоге депутат.

Попов отметил, что в Москву на переговоры приглашали даже президента Украины Владимира Зеленского, и переговоры с Аш-Шараа он назвал «вегетарианскими».

Так что, странным выглядит разбрызгивание интернет-слюны в свете визита сирийского эмиссара. Все нормально

Евгений Попов

Ранее в среду, 15 октября, сообщалось, что Аш-Шараа прибыл на переговоры в Кремль. Стороны должны были обсудить связи России и Сирии в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

