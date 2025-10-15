Мир
Шеф Пентагона выдвинул странам НАТО требование по Украине

Хегсет: США ожидают от Европы увеличения трат на оружие для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Reuters

США ожидают от остальных стран НАТО увеличения трат на закупку оружия для Украины. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает Reuters.

«Наши ожидания сегодня заключаются в том, что больше стран будут выделять даже больше [денег], что они будут покупать даже больше для предоставления Украине», — отметил шеф Пентагона.

При этом Хегсет подчеркнул, что украинский конфликт необходимо завершить мирным путем.

Ранее издание Tagesspiegel сообщило со ссылкой на дипломатов, что глава Минобороны США намерен попросить страны Североатлантического альянса увеличить закупку у США оружия для Украины.

