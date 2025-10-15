Силовые структуры
Следствие попросило арестовать помилованного президентом российского политика

Следствие попросило заочно арестовать оппозиционера Кара-Мурзу
Фото: Isabel Infantes / Reuters

Следователь попросил заочно арестовать помилованного президентом России Владимиром Путиным в рамках обмена заключенными политика и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статьям о распространении фейков о Российской армии и участии в экстремистской организации. Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос о заочном аресте Кара-Мурзы будет рассмотрен сегодня.

Ранее сообщалось, что оппозиционер попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

