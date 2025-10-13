Силовые структуры
Помилованные президентом России экс-депутат и оппозиционер попали в список террористов

Экс-депутат Яшин и оппозиционер Кара-Мурза попали в список террористов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Помилованные президентом России Владимиром Путиным в рамках обмена заключенными бывший депутат Илья Яшин и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (оба признаны в РФ иноагентами) попали в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В сообщении говорится: «Кара-Мурза Владимир Владимирович 07.09.1981 года рождения, город Москва, и Яшин Илья Валерьевич 29.06.1983 года рождения, город Москва».

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск политика Кара-Мурзу. Илья Яшин был объявлен в розыск в конце декабря 2024 года.

Крупный обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек и 7 стран мира, состоялся 1 августа в аэропорту Анкары (Турция). В число обменянных попали журналист Эван Гершкович, разведчик Вадим Красиков, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (включены Минюстом России в реестр иноагентов).

