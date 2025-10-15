Культура
13:50, 15 октября 2025Культура

Украинская певица лишилась больших концертов после отъезда из России

Продюсер Дворцов: Вера Брежнева лишилась больших концертов после отъезда из РФ
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева лишилась больших концертов из-за отъезда из России и критики специальной военной операции (СВО). Его цитирует сайт «Страсти».

По словам Дворцова, украинская певица потеряла энтузиазм к концертной деятельности и «обленилась». Продюсер отметил, что после критики СВО и отъезда из России Брежнева перестала получать большие гонорары.

«Таких денег, которые она зарабатывала в России, сейчас там у нее нет. Выступлений стало меньше», — рассказал Дворцов. Он добавил, что сейчас исполнительница зарабатывает до двух миллионов рублей за концерт.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что в провале концертов украинских певиц Светланы Лободы и Веры Брежневой нет ничего удивительного. Он предрек обеим певицам забвение из-за лицемерного отношения к собственной аудитории.

