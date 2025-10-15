Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:36, 15 октября 2025Мир

В Германии раскрыли проблему Зеленского перед встречей с Трампом

Welt: У Зеленского нет денег на закупку ракет Tomahawk
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом столкнулся с нехваткой денег на закупку ракет Tomahawk. Проблему украинского лидера раскрыл немецкий телеканал Welt.

«Президент Украины уже сейчас думает о том, как бы профинансировать эти Tomahawk, потому что американцы не хотят их оплачивать. Они хотят, чтобы им платили, если они будут поставлены», — указано в сообщении.

Отмечается, что у европейских стран также нет единой стратегии в вопросе оплаты этих ракет и их дальнейшей передачи Киеву. При этом истинные намерения Трампа в этом вопросе остаются неясными, сообщает канал.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис обеспокоился последствиями поставок Tomahawk Украине. «Tomahawk может нести ядерный заряд. Это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата», — предупредил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выходят все». Трамп помечтал о новых пошлинах и конце БРИКС

    Экс-глава Совета судей России заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

    Командиры одной из бригад ВСУ решили ликвидировать отряд отказников

    В Германии раскрыли проблему Зеленского перед встречей с Трампом

    Россиянам назвали вредные для здоровья свойства борща

    Лечебное растение показало защитный эффект от старения мозга

    Раскрыт страх Европы перед встречей Трампа с Зеленским

    Россиянам рассказали о полезных продуктах для здоровья глаз

    Россиян призвали не ждать тепла

    Парень почесался во время готовки и испытал «самую невыносимую боль в жизни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости