В США обеспокоились последствием поставок Tomahawk Украине

Дэвис: Поставки Tomahawk станут красной линией на встрече Трампа и Зеленского

Поставки ракет Tomahawk Киеву станут красной линией на встрече украинского президента Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам эксперта, американский лидер понимает, что передача ракет лишь усугубит ситуацию и повысит вероятность столкновения с Россией. «Tomahawk может нести ядерный заряд, в отличие от других ракет. Это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата», — предупредил он.

Как утверждает Дэвис, в США осознают, что украинцы не могут самостоятельно использовать Tomahawk, поэтому для управления им необходимы американские военные, а это автоматически втянет Вашингтон в войну. «Если мы дадим украинцам эти установки, то фактически сами вступим в войну, а этого никто не хочет», — подчеркнул он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Зеленский на встрече с Трампом попытается втянуть его в конфликт с Россией. По его мнению, передача ракет Tomahawk нужна Зеленскому именно для втягивания США в противостояние с РФ, однако Трамп не пойдет на такой шаг, поскольку это «не вписывается в его модель».