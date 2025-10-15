На Украине раскрыли замысел Зеленского перед встречей с Трампом

Соскин: Зеленский попробует втянуть Трампа в конфликт на предстоящей встрече

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом попытается втянуть его в конфликт с Россией. Замысел Зеленского раскрыл бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«У Зеленского есть как бы последний шанс во что бы то ни стало втянуть Штаты в эту бойню с Россией. Это риски колоссальные — для Америки и для Трампа. Трамп, зная это, думаю, не пойдет», — сказал он.

По его мнению, передача ракет Tomahawk нужна Зеленскому именно для втягивания США в противостояние с РФ, однако Трамп не пойдет на такой шаг, поскольку это «не вписывается в его модель».

Ранее Трамп предсказал просьбу Зеленского на предстоящей встрече. «В пятницу ко мне приезжает президент. И я знаю, что он скажет... Он хотел бы получить Tomahawk», — рассказал американский лидер.