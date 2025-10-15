Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:26, 15 октября 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли замысел Зеленского перед встречей с Трампом

Соскин: Зеленский попробует втянуть Трампа в конфликт на предстоящей встрече
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом попытается втянуть его в конфликт с Россией. Замысел Зеленского раскрыл бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«У Зеленского есть как бы последний шанс во что бы то ни стало втянуть Штаты в эту бойню с Россией. Это риски колоссальные — для Америки и для Трампа. Трамп, зная это, думаю, не пойдет», — сказал он.

По его мнению, передача ракет Tomahawk нужна Зеленскому именно для втягивания США в противостояние с РФ, однако Трамп не пойдет на такой шаг, поскольку это «не вписывается в его модель».

Ранее Трамп предсказал просьбу Зеленского на предстоящей встрече. «В пятницу ко мне приезжает президент. И я знаю, что он скажет... Он хотел бы получить Tomahawk», — рассказал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый лидер Сирии едет в Москву. Что он хочет обсудить с Путиным?

    Крокодил напал на стирающую в реке женщину и съел половину ее тела

    Опровергнуты три популярных мифа о сексе во время менструации

    Ветеран ЧВК «Вагнер» нашел «общее» между ВСУ и армией России

    В США обеспокоились последствием поставок Tomahawk Украине

    Осужденный за покушение на хищение экс-полицейский ушел на СВО

    Немецкому депутату пригрозили госизменой за поездку в Россию

    Apple оказалась зависимой от Китая

    Роспотребнадзор перечислил основания для запрета БАДов

    На Украине раскрыли замысел Зеленского перед встречей с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости