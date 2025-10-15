Мир
В Германии заявили о попытке Трампа привлечь Китай для решения украинского конфликта

Berliner Zeitung: Трамп может привлечь Китай для решения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп может попытаться привлечь на свою сторону Китай, чтобы ускорить завершение украинского конфликта. Об этом заявил немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung.

Он отметил, что американскому лидеру нужны союзники против России. По мнению журналиста, таким партнером предположительно может стать Китай.

Ранее Трамп выразил разочарование темпом урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что считает, что у него все еще хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

