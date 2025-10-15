Из жизни
03:02, 15 октября 2025Из жизни

В Польше родители почти 30 держали дочь в заточении

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danilo Dittrich / dpa / Global Look Press

В Польше родители 27 лет держали в заточении свою дочь Миреллу. Об этом сообщает RMF.

Инцидент произошел в Свентохловице. 42-летнюю женщину обнаружили после того, как соседи вызвали полицию к ее родителям из-за звуков драки. Сами родственники все это время утверждали, что их дочь пропала. При этом их версии постоянно менялись: иногда они говорили, что дочь вернулась к биологическим родителям.

По данным радиостанции, Мирелла с 15 лет пробыла в заточении и за это время не выходила не только на улицу, но и на балкон. Кроме того, женщина не имела никаких контактов со сверстниками, не имела доступ к ванной, собственной одежды и документов.

Отмечается, что состояние пострадавшей оценивалось как плохое. Врачи боролись за ее здоровье в течение двух месяцев. В настоящее время ей оказывается медицинская и социальная помощь. Волонтеры также собрали средства для ее поддержки.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области 41-летний мужчина полтора года не выпускал жену и маленького сына из квартиры на улицу. Соседи пожаловались на россиянина в полицию из-за его хулиганства — он регулярно справлял нужду и мусорил в лифте. Приехавшие на место силовики обнаружили, что мужчина держит в заложниках свою семью.

