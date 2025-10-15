В России допустили снижение ставки по семейной ипотеке

Аналитик Киселева: В России могут снизить ставку по семейной ипотеке до 4 %

В России могут снизить ставку по семейной ипотеке до четырех процентов годовых для многодетных семей. Об этом заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева в беседе с «Газетой.Ru».

«Решение о снижении ставки по семейной ипотеке для многодетных семей до четырех процентов вполне могут принять, поскольку одновременно планируется поднять ставку для семей с одним ребенком с нынешних шести процентов до 10-12 процентов», — пояснила эксперт. Она добавила, что в случае изменения условий ежемесячный платеж по кредиту для многодетных заемщиков в среднем упадет на 20-25 процентов.

По словам Киселевой, сейчас семейной ипотекой в основном пользуются семьи с одним ребенком — на них приходится до 40 процентов выдач таких кредитов, в то время как доля семей с тремя и более детьми составляет менее одного процента. Аналитик подчеркнула, что даже при снижении ставки для многодетных родителей останутся серьезные барьеры для улучшения жилищных условий: большой первоначальный взнос, низкие доходы таких семей и рост цен на жилье.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снижать ставку по ипотеке за третьего и каждого последующего ребенка. По мнению парламентария, существующих мер поддержки для многодетных семей недостаточно.