В России высмеяли повторяющиеся заявления Трампа

Военблогер Рожин высмеял слова Трампа о разочаровании из-за конфликта на Украине

Военный блогер Борис Рожин высмеял слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявившего о своем разочаровании из-за конфликта на Украине и о якобы нежелании российского лидера Владимира Путина прекращать его. Рожин опубликовал свою реакцию в Telegram-канале.

«Трамп снова разочарован Путиным. По графику разочаровывается раз в 2-3 недели», — написал он.

При этом, по словам Рожина, американский президент снова намекал и угрожал поставками ракет на Украину. «Впрочем, ничего нового», — добавил он.

Ранее Трамп охарактеризовал свои отношения с Путиным как хорошие. Одновременно с этим он заявил, что разочаровался в темпах мирного урегулирования по Украине, несмотря на то, что с главой России у него сложились неплохие контакты.