18:24, 15 октября 2025

В российском регионе тигр атаковал машину с людьми и попал на видео

В Приморье охранявший добычу тигр набросился на машину с людьми
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Приморском крае тигр атаковал машину с людьми, остановившимися посмотреть на хищника. Снятое ими видео опубликовал Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».

Запись сделана в районе Находки. Россияне на автомобиле заметили тигра, охранявшего добычу, когда проезжали мимо него.

На кадрах видно спрятавшегося в кустах зверя и следы крови на земле. Однако внезапно хищник бросается на машину, а водитель и его пассажирка вскрикивают и срываются с места. Проехав несколько метров, мужчина притормаживает и вновь снимает животное, вышедшее на дорогу.

Ранее белый тигр растерзал сотрудника зоопарка в Мариуполе. Как стало известно, хищник набросился на мужчину, когда тот зашел в вольер покормить животное.

