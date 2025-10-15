В российском регионе тигр атаковал машину с людьми и попал на видео

В Приморском крае тигр атаковал машину с людьми, остановившимися посмотреть на хищника. Снятое ими видео опубликовал Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».
Запись сделана в районе Находки. Россияне на автомобиле заметили тигра, охранявшего добычу, когда проезжали мимо него.
На кадрах видно спрятавшегося в кустах зверя и следы крови на земле. Однако внезапно хищник бросается на машину, а водитель и его пассажирка вскрикивают и срываются с места. Проехав несколько метров, мужчина притормаживает и вновь снимает животное, вышедшее на дорогу.
Ранее белый тигр растерзал сотрудника зоопарка в Мариуполе. Как стало известно, хищник набросился на мужчину, когда тот зашел в вольер покормить животное.