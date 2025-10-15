Россия
13:41, 15 октября 2025Россия

ВСУ атаковали приграничные регионы России

Минобороны: ВСУ атаковали беспилотниками приграничные регионы России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками приграничные регионы России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о беспилотниках, вторгшихся в воздушное пространство над Белгородской и Курской областями.

Достичь цели дронам не удалось — они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Над Белгородской областью сбили три летательных аппарата, два — над Курской. Сведений о возможных последствиях падения обломков в Минобороны не привели.

В ночь на 15 октября под ударом ВСУ оказался ряд российских регионов. Средствами ПВО были сбиты 59 беспилотников. «Лидером» по их уничтожению стали расчеты, развернутые в Ростовской области — над ней было сбито 17 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
