ВСУ атаковали приграничные регионы России

Минобороны: ВСУ атаковали беспилотниками приграничные регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками приграничные регионы России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о беспилотниках, вторгшихся в воздушное пространство над Белгородской и Курской областями.

Достичь цели дронам не удалось — они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Над Белгородской областью сбили три летательных аппарата, два — над Курской. Сведений о возможных последствиях падения обломков в Минобороны не привели.

В ночь на 15 октября под ударом ВСУ оказался ряд российских регионов. Средствами ПВО были сбиты 59 беспилотников. «Лидером» по их уничтожению стали расчеты, развернутые в Ростовской области — над ней было сбито 17 БПЛА.